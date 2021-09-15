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İrem Helvacıoğlu: Yaz benim için şimdi başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde üç yıldır birlikte olduğu Eser Alp ile ayrıldığını açıklayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, soluğu tatilde aldı. Mavi tura çıkan Helvacıoğlu, teknede verdiği pozu, "Yaz benim için şimdi başlıyor!" notuyla yayınladı

15.09.2021 - 12:50 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte tatile gitti. Mavi tura çıkan Helvacıoğlu, keyifli anlarını da Instagram hesabından paylaştı.

  • Teknede çekilen fotoğrafını yayınlayan 31 yaşındaki oyuncu, gönderisinde, "Yaz benim için şimdi başlıyor!" ifadelerine yer verdi. Paylaşımda mayosunun üzerine beyaz pareo giydiği görülen Helvacıoğlu'nun pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.

  • HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ ANLATTI

    Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde SHOW TV'yi evinde ağırlamıştı. İş ve özel hayatıyla ilgili Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalar yapan Helvacıoğlu, Özcan Deniz ile yaşadığı polemik, biten ilişkisi ve canlandırmak istediği oyuncu Ayşen Gruda hakkında konuşmuştu.

  • "HERKESLE ARKADAŞ OLAMAZSIN"

    Evini gezerken albüm köşesinde tüm rol arkadaşlarıyla çekilen karesi olmasına rağmen Özcan Deniz'le fotoğrafına yer vermeyen İrem Helvacıoğlu o konuyla ilgili soruya, "Arkadaş olmak benim için çok büyük bir adım. Bazı insanlarla tanışırsın, illa ki zaman geçirdiğin herkesle arkadaş olamazsın. Biriyle tanıştın diye arkadaş olmana gerek yok." diyerek, Deniz'le yaşadığı fotoğraf silme tartışmasından sonra buzların erimediğini göstermişti.

  • "AYŞEN GRUDA'YI OYNAMAK İSTERDİM"

    Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın hayatını canlandırmak istediğini dile getiren İrem Helvacıoğlu, "Ayşen Gruda'nın öyküsü ilginç olabilir. Hep beğendiğim, iyi yer etmiş bir oyuncu ama yaşantısında neler olduğu merak uyandırabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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