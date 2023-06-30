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İrem Derici, yorgunluğu sevgiliyle atıyor

Giriş: 30.06.2023 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL
İrem Derici, yorgunluğu sevgiliyle atıyor
Yorgunluğu sevgiliyle atıyor
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İrem Derici, konser yorgunluğunu sevgilisi Atakan Işıktutan ile birlikte Çeşme'de atıyor. Sevgililerin romantik anları plajda büyük dikkat çekti

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İrem Derici konser yorgunluğunu sevgilisi Atakan Işıktutan ile birlikte Çeşme'de atıyor. Sevgililer, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Sevgilisinin yanında şekerleme yapan İrem Derici, kısa bir uykunun ardından uyanıp sevgilisine sarıldı.

Birbirlerini öpücüklere boğan çiftin romantik halleri gözlerden kaçmadı. İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan, daha sonra denize girerek serinledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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