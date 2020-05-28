İrem Derici'ye canlı yayında para yağdı!

Son dönemde Seren Serengil ile yaşadığı polemikle gündeme gelen İrem Derici, "10 milyon liran olsa kaç günde nereye harcarsın?" sorusuna, "Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü." yanıtını vermişti.