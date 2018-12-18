"ULUDAĞ KADAR AĞZIM VAR"



Konser esnasında hayranları ile sohbet eden İrem Derici, "Ön masalar genelde şanslı sayılır. Ama benim sahnemde asla. Çünkü benim ağzım büyük ben tükürüyorum. Ben şarkı söylerken tükürüyorum o yüzden şimdiden masaları peçete ile donatalım. Bakar mısınız abi Uludağ kadar ağzım var, ben ne yapayım?" dedi.