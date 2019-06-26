Kucağındaki poşetler için, "İndirim vardı alışveriş yaptım. Bin TL'lik kıyafet aldım. Asıl bomba ise haftaya Çeşme’de Cihan Nacar defilesinde podyuma çıkacağım" dedi. Yolda çok araç biriktiği için açıklamasını kısa kesen Derici yoluna devam etti.