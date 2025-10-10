Habertürk
        İrem Derici ile Melih Kunukçu sözlendi

        İrem Derici ile Melih Kunukçu sözlendi

        19 ünlüye yönelik uyuşturucu operasyonu sonrası serbest bırakılan İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile sözlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:33
        Soruşturma sonrası sözlendi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 ünlüye yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade ve kan örneği veren şarkıcı İrem Derici, serbest bırakıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenlendi.

        İrem Derici; "Gerekirse mahalle mahalle dolaşıp o tertemiz sonuçları sizinle paylaşacağım. Ben bu kariyer için çok emek harcadım" dedi.

        İrem Derici, basın toplantısının ardından sevgilisi Melih Kunukçu ile söz yüzüklerini taktı.

        İrem Derici; "Ailelerimize üzüldük. Bugün için hazırlandılar. Haftaya yaparız herhalde. Yüzüğümüzü taktık, aramızda sözlendik. En kısa zamanda düğün yapacağız" dedi.

        #Melih Kunukçu
        #irem derici

