"POLEMİĞE GİRMEM"

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahte dinleyicilerle şarkıların izlenme ve dinlenme oranlarının arttırıldığı yönünde bir iddia ortaya atmıştı. Bazı haber siteleri o kişinin şarkıcı Tuğba Yurt olduğunu öne sürmüştü.

Derici, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına, "Ben isim vermedim. İsim de vermeyeceğim. Yılın son günü beni neden polemiğe soruyorsunuz? Girmem polemiğe falan." yanıtını verdi.