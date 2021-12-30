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İrem Derici: İki gün sapıtacağım!

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan İrem Derici, muhabirlerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, "Bu yıl çok iyi geçti. Haftada en az 3-4 konser verdim. Yeni yılı Konya’da bir otelde karşılayacağım. Bir gün önce de Elazığ’dayım. Bu iki gün sapıtacağım. Her an tetikte olun" şeklinde esprili bir açıklama yaptı

30.12.2021 - 13:07 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki gün saç stilisti Önder Tiryaki’nin Nişantaşı’ndaki stüdyosundaydı.

    Bakım yaptırmaya gelen Derici, gazetecileri fark edince stüdyonun penceresi çıkarak, "Bu yılın son balkon konuşmasını gerçekleştiriyorum. Aynı balkonda üç ayda bir periyodik aralıklarla konuşuyorum." esprisinde bulundu.

    "SAPITACAĞIM BU ARALAR"

    İrem Derici, “Bu yılın son balkon konuşması mı olacak?” sözlerine, "Yarın gece de çıkacağım. Sapıtacağım bu aralar. Tetikte olun. Her gün çalışıyorum ya kafayı yiyeceğim.” yanıtını verdi.

  • "HAYATIMIN EN İYİ YILIYDI"

    2021 yılının kendisi adına çok iyi geçtiğini ifade eden İrem Derici, “Bu yıl çok iyi geçti. Haftada en az 3-4 konser verdim. Çok iyi tatil yaptım. Çeşme’nin altını üstüne getirdim. Sevdim, sevildim, yedim, içtim, gezdim... Hayatımın en iyi yılıydı. 2022 demek ki b.k gibi geçecek. Yeni yılı Konya’da bir otelde karşılayacağım. Bir gün önce de Elazığ’dayım. Bu iki gün sapıtacağım. Her an tetikte olun.” diye konuştu.

  • "DONLA ÇIKACAĞIM SAHNEYE!"

    İrem Derici, son dönemde çok konuşulan sahne kıyafetleri ile ilgili yorumda bulundu. Sanatçıların sahne kıyafetlerine karışılmaması gerektiğini söyleyen Derici, “Kim ne istiyorsa onu giysin. Mart ayında 35 yaşıma gireceğim. Ocak’ta deli gibi spora başlayacağım. Bir vücut yapayım, donla çıkacağım sahneye. Kim ne diyorsa desin, hiç de umurumda değil. Bu sene en büyük hırsım kas yapmak. Alacaksın kaşarı, rendeleyeceksin karnımda. Öyle bir kas yapacağım." ifadelerini kullandı.

  • "POLEMİĞE GİRMEM"

    Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahte dinleyicilerle şarkıların izlenme ve dinlenme oranlarının arttırıldığı yönünde bir iddia ortaya atmıştı. Bazı haber siteleri o kişinin şarkıcı Tuğba Yurt olduğunu öne sürmüştü.

    Derici, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına, "Ben isim vermedim. İsim de vermeyeceğim. Yılın son günü beni neden polemiğe soruyorsunuz? Girmem polemiğe falan." yanıtını verdi.

  • İrem Derici, “Bir site var. Gir oraya, kullanıcı adını yaz. Kim ne almış hepsini gör. 200 bin iken bir sabah uyanıyoruz 1 milyon takipçi olmuş. Memleket işi gücü bıraktı, seni takip etti. Kimse salak değil yani. Şurada yürürken kaç kişi ile selfie çekiliyorsun ona bakarım." açıklamasını yaptı.

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