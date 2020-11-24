33 yaşındaki İrem Derici, konuyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:

Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin 'Yeter artık, bırak biraz da ben yapayım' dedikleri oldu.

Cabbar bir kadınım, her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Bende skandal yok bu aralar. Bundan sonra evlilik de yok.