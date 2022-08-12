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İrem Derici'den Simge Sağın'a: Belinin kıvrımına kurban! - Magazin haberleri

İrem Derici'den Simge Sağın'a: Belinin kıvrımına kurban!

Göcek'te tatil yapan Simge Sağın, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sağın'ın gönderisine kayıtsız kalmayan şarkıcı İrem Derici de meslektaşına "Belinin kıvrımına kurban diye ben..." sözleriyle seslendi

12.08.2022 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Göcek tatili sürüyor. Tekne tatili yapan Sağın, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

  • Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 41 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde "Ne güzel bir tatildi." ifadelerine yer verdi.

  • Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Simge Sağın, pembe renkli mayokinisiyle verdiği bu pozu da yayınladı. 

  • Sağın'ın tatil pozları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Meslektaşının fotoğraflarına kayıtsız kalmayan şarkıcı İrem Derici de Sağın'a "Belinin kıvrımına kurban diye ben..." yorumunu yaptı.

  • Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları tatillerini sürdürüyor. Bazı isimler Ege ve Akdeniz koylarında deniz ile güneşin tadını çıkarırken, kimi de tercihini yurt dışından yana kullandı. İşte ünlülerden renkli kareler...

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