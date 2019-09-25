"APTAL OLMAYIN"

"Yıldım valla" diyen Derici, "Yine bir kalpazan benim fotoğrafımı kullanıp 20 dakikada burun inceltme aparati gibi salak bir şey satmaya çalışıyor. Inbox kan ağlamış. 'Doğru mu, doğruysa biz de alalım' diye... 7 yıldır 3 kez burun ameliyatı oldum demekten dilimde tüy bitti. Aptal olmayın, bu geri zekalılara para kazandırmayın!" ifadelerini kullanmıştı.