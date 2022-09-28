İrem Derici'den açıklama

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Elazığ'da gelenekselleşen ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Salçalı Köfte Festivali'nde İrem Derici'nin sahne almasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan HÜDA-PAR İl Başkanı Yasin Kavaklı, festivale katılan sanatçıların "Elazığ halkının manevi değerlerine uygun olmadığını" öne sürüp "Sapkınlığı benimseyen ve destekleyen birinin tercih edilip davet edilmesi, Elazığ halkının manevi değerleriyle uyuşmamakta, kültürümüze ve inancımıza aykırılık teşkil etmektedir. Bu festivali organize eden yetkililer ve sponsorlar, eşcinselliği destekleyen sapıklar ile aynı duruş içerisinde olmadıklarının gayreti içerisine girmeli ve bu yanlış tercihten vazgeçmelidir" dedi.

'BEN PARTİLER ÜSTÜYÜM'

Derici, söz konusu açıklamanın ardından, konserinin 'iptal edileceği' iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Derici, şu ifadeleri kullandı:

“30 Aralık 2021, Elazığ konserimiz. Görüyorsunuz izdihamı, sevgi selini. Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz. En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!"