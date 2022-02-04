İrem Ay'ın eski eşi Berkay Saner kimdir?

Berkay Saner kimdir? Berkay Saner kaç yaşında nereli? İrem Ay'a işkence iddiaları sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Sosyal Medya fenomeni İrem Ay, geçtiğimiz gün kardeşi tarafından paylaşılan görüntüleriyle sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yerleşti. İrem Ay'ın kardeşi Dilan Ay, kardeşinin morluklar içerisinde baygın yatarken ve kanla içindeki halini paylaşıp yardım istedi. Fotoğraflarda baygın halde yatan İrem Ay'ın başında durup poz veren eski eşi Berkay Saner ise işkence iddialarının merkezinde yer alıyor. Dilan Ay, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla Berkay Saner'in ablasına şiddet uyguladığını ve başında fotoğraf çektirdiğini iddia edip yardım istedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan İrem Ay'da şiddet gördüğü görüntüleri sosyal medyadan kan donduran şu iki notla paylaştı:

"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."

"Ben susarsam, 'Susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilene."

Peki, yaralı haldeki eşinin başında gülerek poz veren ve eski eşi İrem Ay'a işkence ile suçlanan Berkay Saner ise adeta sırra kadem bastı. Peki, Berkay Saner kimdir? İrem Ay'a şiddet uyguladığı iddia edilen Berkay Saner tutuklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

BERKAY SANER KİMDİR?

Berkay Saner, sosyal medya fenomeni İrem Ay'a işkence iddiaları sonrası sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yerleşti. Korkunç olay öncesinde 29 yaşındaki Berkay Saner sosyal medyada ismi sık anılan veya tanınan bir isim olmadığı için özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

BERKAY SANER TUTUKLANDI MI?

Henüz Berkay Saner hakkında bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor. Saner hakkında bir soruşturma açılması emniyet tarafından savcılığa sevki, savcının tutuklama talebi ve nöbetçi mahkemenin tutuklama kararı sonrası Berkay Saner tutuklanabilir. Ancak henüz olayın adli mercilere ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor.