Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda Mustafa Ceceli ile yaptığı "Mühür" düeti ile adından söz ettiren genç şarkıcı İrem Arıcı, önceki gün Nişantaşı'nda bir motor üzerinde objektiflere yansıdı.

Daha önce Nurgül Yeşilçay ve Hatice gibi isimlerle aşk yaşayan iş adamı Özgür İnal'ın motoruna binen Arıcı, fotoğraflarının çekilmesini gülerek ve şaşkınlıkla karşıladı. Genç şarkıcı kask takarken İnal'ın takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğrafların silinmesini isteyen ikili, bu hareketlerinde başarılı olamayınca bir mekana girerek gözlerden kayboldu.