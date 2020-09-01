Baldwin, bu tarz olayların sıklıkla yaşandığını hatırlatarak koronavirüs yüzünden birçok kişinin işsiz kaldığını ve bu nedenle paraya ihtiyacı olan bazı insanların bu tür davranışlar sergilediğini anlatmıştı.

Ireland Baldwin'in bu zamanlarda herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini de hatırlatmıştı.