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Ireland Baldwin: Babamın kaç çocuk yapacağı beni ilgilendirmez!

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz haftalarda sekizinci kez baba olacağını duyurmuştu. Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland, bu konuyla ilgili kendisine gelen sorulara sitem etti

10.04.2022 - 17:13 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rol aldığı 'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olduğu için gündeme gelen Alec Baldwin, son olarak da ailelerine katılacak yedinci bebek ile dikkatleri üzerine çekti.

  • Baldwin'in, ikinci eşi Hilaria Baldwin ile evliliğinden bir çocuk sahibi daha olacağı duyulduktan sonra da gözler hem çifte hem de oyuncunun eski eşi Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland Baldwin'e çevrildi.

  • "BABAMIN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMEZ"
     
    Model, oyuncu ve senaryo yazarı olan 26 yaşındaki Baldwin, Instagram üzerinden bir canlı yayına katıldı. O sırada da kendisine babası Alec Baldwin ile 2012 yılında evlendiği eşi Hilaria'nın yedinci bebeklerini beklemesiyle ilgili sorular soruldu. Ireland Baldwin, o yayının ardından da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Baldwin, babası ve eşinin kaç tane çocuk sahibi olacağının kendisini ilgilendirmediğini vurguladı.

  • "KIZGIN VE YORGUNUM"
     
    Ireland Baldwin, "Buna nasıl başlayacağımı bilemiyorum..." diye yazdı. Kızgın ve yorgun olduğunu belirten Baldwin, aslında görüşlerini aktarmak için bir sözcüyle anlaşabileceğini belirtip bunun çok gereksiz ve daha da önemlisi pahalı olduğunun altını çizdi.

  • "KENDİ İŞİME BAKIYORUM"
     
    Ireland Baldwin, "Babam ve onun ailesiyle ilgili sayısız mesaj alıyorum. Bu beni ilgilendirmez." diye yazdı. Babasının ailesinin ne kadar büyüdüğüyle ilgilenmediğini belirtip "Umurumda değil." diyen Baldwin, kendi hayatına odaklandığını da vurguladı. Sinema dünyasının tanınmış bir ailesine mensup olan Ireland Baldwin, Oregon'da müzisyen sevgilisi Andre Allen Anjos ve altı köpekleriyle birlikte ailesinden bağımsız bir hayat sürdürdüğünü de satırlarına ekledi.
     
    "Kendi işime bakıyorum." diyen Ireland Baldwin, insanların nasıl para kazandığı yönündeki sorularına da yanıt verdi. Genç kadın buna da "modellik ve senaryo yazarlığı" yaptığını yazarak yanıt verdi.

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