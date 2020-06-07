İranlı Türk aşıklar, Dede Korkut'tan "Boğaç Han Destanı"nı okudu - TAHRAN

Tahran'daki İran Aşıklar Birliğinde Türk aşıklardan oluşan folklor ekibi, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilen Türk Destanı Dede Korkut'un Dirse Han'ın Oğlu Boğaç Han Destanı'nı müzikal tarzda icra etti.İran Aşıklar Birliği Başkanı Selçuk Şahbazi'nin, bugüne uyarlayarak ve Azeri Türkçesiyle hazırladığı destan, sırayla 14 aşık tarafından saz, flüt def eşliğinde okundu.Ekipteki 16 kadın sanatçı da tefleriyle aşıklara eşlik etti.- "Destanları okurken aşık, onu yaşamalıdır"Şahbazi, AA muhabirine, Dede Korkut'un 12 hikayesinden biri olan Dirse Han'ın Oğlu Boğaç Han Destanı üzerine yıllardır çalıştığını belirterek, şunları söyledi:"İran'daki Türk halkının yazarları ve şairleri, Dede Korkut'u bilir ve onun üzerine yazarlar. Fakat ozanlarımız ve aşıklarımız bu konuya çok yaklaşamıyor. Eski dilde olduğu için günümüz edebiyatına çeviremiyorlar. Üretken aşıkların, bu destanı yeniden yazması ve günümüze uyarlaması gerekiyordu."Dede Korkut'un iki destanını daha hazırladığını ve maddi olanaklarının el vermesi halinde bunları da icra edeceklerini aktaran Şahbazi, "Yeni tip koronavirüs olduğu için bu seferki etkinliğimizi geniş katılımla yapamadık, küçük bir salonda birkaç sanatsevere güzel bir sanatsal faaliyet sunmaya çalıştık. Bundan sonra salgın da biterse daha büyük bir salonda geniş katılımla icra etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.Şahbazi, aşıkların destanları okuyuş biçimleriyle ilgili, "Destanları okurken aşık, onu yaşamalıdır ve derinden hissetmelidir. Aşık, ağlayarak ve gülerek dinleyiciye kahramanlık, sevgi ve fedakarlık duygularını vermelidir." ifadesini kullandı.
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