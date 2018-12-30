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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin vazgeçilmez mekanlarından 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe, ülkenin dört bir yanından gelen yerli turistlerin yanı sıra son yıllarda daha çok İranlı turist ağırlamaya başladı.
İranlı turistler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.
Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine geçen senelere göre özellikle İranlıların daha yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Saraçoğlu, şunları anlattı:
"İranlılar Sarıkamış'ı gerçekten çok sevdiler, geçen sene ilk defa yaklaşık 380 kişi gelmişti. İranlı tur operatörü ve yeni gelen grubun sorumlusu Hamit Çarkçı ile beraber bu sene yılbaşına girerken kayak merkezimize geldiler. Ocak ve şubat ayında güzel festivallerle grupları artırmayı planlıyorlar. Zaten Sarıkamış, sarıçamları, kristal karı ile beğenilen bir yer. İranlılar da burayı çok sevdiler. Biz de elimizden geldiği kadar kendilerine hizmet etmeye çalışıyoruz."
"İLK GRUBUMUZ YILBAŞI İÇİN GELDİ"
İranlı turist grubu sorumlusu Hamit Çarkçı da misafirlerin memnun kaldığını vurgulayarak, "Bizim için önemli olan buraya gelen konukların memnun kalmasıdır. Misafirlerin memnuniyeti bizi de memnun ediyor. İlk grubumuz yılbaşı için geldi. Ardından ocak, şubatta Sevgililer Günü ve martta nevruz bayramında olacak. Bu şekilde Allah'ın izniyle devam edecek gruplarımız. Biz buradan çok memnunuz,0 emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.
İranlı Turist Emirali Müsteşari ise Sarıkamış'ın çok fantastik ve güzel bir yer olduğunu söyledi.
Sarıkamış'a ilk kez geldiğini belirten Müsteşari, "Kayak merkezi ve oteller çok kaliteli, çok güzel. Kaldığımız otelin hizmeti ve personelinden memnunuz. Burada insanlar yardımsever, herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Yeni yılda otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu Cıbıltepe'de, toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom ile 1 snowboard pisti ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.
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