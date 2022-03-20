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Haberler Turizm

İranlı turistler çiçekle karşılandı

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Muğla'nın Dalaman ilçesinde çiçeklerle karşılandı

20.03.2022 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
İranlı turistler çiçekle karşılandı
AA

İran'ın Tahran kentinden 84 turisti taşıyan uçak, Dalaman Havalimanı'na geldi. Çiçek verilip lokum ikramında bulunulan turistler, tatil yapacakları otellere hareket etti.

Tahran-Dalaman uçuşlarının ekim sonuna kadar devam etmesi, yaklaşık 20 bin İranlı turistin bölgeye gelmesi bekleniyor.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İran'dan Nevruz Bayramı dolayısıyla ilk uçuşun gerçekleştiğini söyledi.

Gelecek günlerde bölgeye çok sayıda turist beklediklerini ifade eden Güvenç, "İran, 2017'de 2.5 milyon yolcuyla rekor kırmıştı. 2021'de bu sayı salgına rağmen 1.1 milyon oldu. Bu seneki genel beklenti 2 milyona ulaşacağı yönünde." dedi.

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