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İranlı muhalifler, İran'ın ABD mağlubiyetini kutladı

İran'ın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilerek grup aşamasında elenmesi, rejim muhalifleri tarafından coşkuyla karşılandı. İranlı muhalifler, başkent Tahran ve birçok şehirde ABD mağlubiyetini kutladı

Giriş: 30.11.2022 - 06:20 | Güncelleme: ABONE OL
İranlı muhalifler, İran'ın ABD mağlubiyetini kutladı
İranlı muhalifler ABD yenilgisini kutladı
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AA

İran’ın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası çerçevesinde ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan rejim muhalifleri kalabalıklar halinde sevinç gösterisinde bulundu.

Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı.

AA'nın haberine göre; görüntülerde ülkenin Tahran, Gurve, Reşt, Gorgan, Cevanrud, Erdebil, Urumiye, Senendec, Merivan, Dezful, Ahvaz, Zencan, Mahabad, Sakkız ve Kamyaran gibi birçok şehrinde sokaklara çıkan muhalif gruplar sevinç gösterisinde bulundu.

Görüntülerde, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturduğu anlar yer alıyor.

Başkent Tahran'da konferans salonları, sinema ve kafelerde maçı toplu izleyen seyirciler evlerine üzüntü içinde dönerken, olası galibiyet kutlamaları için yapılan hazırlıklar ise iptal edilmişti.

İran’da Mahsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası protesto düzenleyen göstericiler, İran’ın 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarını boykot çağrısında bulunarak maçların izlenmemesini istemişti.

İran’ın kazanması durumunda sevinç gösterisinde bulunulmamasına ilişkin çağrılar birçok yerde karşılık bulmuştu.

İRAN'IN GALLER GALİBİYETİ SONRASINDA 1156 MAHKUM SERBEST BIRAKILMIŞTI

İran daha önce oynadığı İngiltere maçında 6-2 mağlup olurken Galler maçını 2-0 üstünlükle kazanmıştı.

Galler maçı sonrası İran'ın şehirlerinde halk sokaklara çıkarak kutlamalarda bulunmuştu.

Galler maçı galibiyetinden sonra Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei özel bir talimat yayınlamış 1156 mahkum serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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