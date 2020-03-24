İranlı milletvekilinden ülkedeki tüm faaliyetleri bir ay durdurma çağrısı

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Hüseyinzade, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye hitaben yazdığı mektubunda, Kovid-19'la mücadele için acil bir yasa tasarısının mecliste hazırlanıp onaylanması gerektiğini belirtti.
Ülkedeki tüm faaliyetlerin bir ay süresince durdurulması çağrısında bulunan Hüseyinzade, Anayasa'nın 79'uncu maddesinin meclise bu yetkiyi verdiğini savundu.
Hüseyinzade, mektubunda, "Sevgili vatandaşlarımızın canlarını öldürücü koronavirüsten korumalıyız. İran, tarihi ve insani bir felakete yalnızca birkaç adım uzaklıktadır. Bu durum acil ve doğru kararlar alma kararlılığımızı da güçlendirmelidir." ifadelerini kullandı.
- İran'da can kaybı 2 bine yaklaştı
İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
İran'da bir grup milletvekili, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Kovid-19 mücadele için ülke genelinde karantina uygulaması çağrısında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine daha büyük sorunlara yol açabileceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Ruhani, vatandaşların şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçirildiğini ve şüpheli durumdaki kişilerin sağlık merkezlerine yönlendirildiğini açıklamıştı.
Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.
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