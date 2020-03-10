10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İranlı Milletvekili koronavirüsle ilgili "biyo-terör saldırısı" iddialarını eleştirdi
- İran Meclisi Hemadan Milletvekili Emir Hoceste: - "Bazı yetkililerin biyo-terörizmi gündeme getirmelerindeki amaç, koronavirüs krizini yönetememeleri nedeniyle sorumluluğu dış düşmanlara havale etmektir"
İran Meclisi Hemadan Milletvekili Emir Hoceste, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına yönelik "biyo-terör saldırısı" iddialarını "sorumluluktan kaçmak" olarak değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hoceste, "Bazı yetkililerin biyo-terörizmi gündeme getirmelerindeki amaç, koronavirüs krizini yönetememeleri nedeniyle sorumluluğu dış düşmanlara havale etmektir." ifadesini kullandı.
Hoceste, kamuoyundaki yaygın kanaatin virüsün dış düşmanların biyolojik saldırısı olmasından çok ülke yöneticilerinin bu konuda gereken tedbiri ve yerinde doğru kararları alamadığı yönünde olduğunu belirtti.
- İran'da "biyo-terör saldırısı" tartışmaları
İran Meclisi'ndeki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe, geçtiğimiz günlerde, ABD'nin İran ve Çin'de koronavirüsü yayarak biyo-terör saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.
İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger de dün Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdiği açıklamada, Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından ülkede Çin'in Vuhan kentinde görülen Kovid-19'dan farklı bir virüsün daha bulunduğunu ve bunun ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabileceğini öne sürmüştü.
Sağlık Bakanlığından ise bugün bir açıklama yapılarak Berzeger'in söz konusu iddiaları yalanlanmıştı.
Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 291'e, vaka sayısının ise 8 bin 42'ye yükseldiği açıklanmıştı.
,Narges Rezaie
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!