İranlı kadın doktor ölü bulundu

İHA

Denizli'ye yerleşen İranlı kadın doktor, 4 yıldır yaşadığı apart odasında ölü bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1159 Sokak'ta meydana geldi. İran'da tıp fakültesini bitirdikten sonra Denizli'ye yerleşen pratisyen hekim Haniyeh Mousavifard'dan (34) önceki gün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan arkadaşı P.K. (28), kadın doktorun 4 yıldır yaşadığı aparta geldi.

P.K., Haniyeh Mousavifard'ın yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Haniyeh Mousavifard'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arkadaşını ölü olarak bulan P.K. ise gözyaşlarına hakim olmadı. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan ve bir süre önce beyninden operasyon geçirdiği öğrenilen Haniyeh Mousavifard'ın şüpheli ölümüyle ilgi soruşturma başlatıldı.