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İranlı futbol efsanesi Ali Daei’nin ailesine ülkeyi terk etmesi yasaklandı

İranlı futbol efsanesi Ali Daei, ailesinin ülkeyi terk etmesine izin verilmediğini açıkladı.

Giriş: 27.12.2022 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL

Henri Astier | BBC News

İranlı futbol efsanesi Ali Daei, ailesinin ülkeyi terk etmesine izin verilmediğini açıkladı.

53 yaşındaki eski futbolcu, ülkedeki protestoculara desteğini açıklamıştı.

Dubai’de tatilde olan Daei’ye katılmak isteyen eşi ve kızlarının olduğu bir uçak, İran'dan ayrıldıktan sonra Basra Körfezi’ndeki bir adaya indirildi.

Eşi ve kızı indirildikten sonra uçağın devam etmesine izin verildi.

Tahran’a geri götürülen anne ve kızın neden böyle bir muameleye maruz bırakıldığı ise açıklanmadı.

İran’da devlet kontrolündeki Irna ajansı, “ailenin İslami devrim karşıtı gruplarla ilişkisi nedeniyle” eşi Mona Farukhazari’nin geçmişte polislere “ülke dışına çıkmadan önce bilgi verme sözü olduğunu” yazdı.

Ali Daei ise, “Böyle bir yasak olsa pasaport sisteminde görülürdü, zaten gümrükten çıkamazlardı. Bana bu konuda net bir yanıt verebilen olmadı” dedi.

Eylül ayında sosyal medya hesabında “Hükümet baskı, şiddet ve tutuklamalardansa İran halkının sorunlarını çözmeli” yazan Ali Daei’nin Tahran’daki mücevher mağazası ve restoranı Kasım ayında yargı kararıyla kapatılmıştı.

İran’da 22 yaşındaki Kürt Mahsa Amini’nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından 100 günü geride bırakan protestolarda, insan hakları örgütlerine göre en az 500 protestocu öldürüldü, bunlardan 69’uysa çocuktu.

Binlerce kişi de tutuklu.

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