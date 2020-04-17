İranlı doktorlardan "Kovid-19'la ilgili şeffaflık ve uzman görüşlerine destek" çağrısı

AA

Şu ana kadar 70'ten fazla doktorun imza attığı mektupta, Sağlık Bakanı Nemeki'den, salgının durdurulması için gerekli görülmesi halinde şehirlerin karantinaya alınması, sosyal mesafe uygulamalarının sürdürülmesi ve salgından zarar gören kesimlere maddi destek sağlanması için aktif rol üstlenmesi talep edildi.

"Uzman görüşlerinin ideolojilere ve belli çıkar gruplarına kurban edildiğine" dikkati çeken mektupta, Sağlık Bakanı'nın bu süreçte ülkedeki uzmanların görüşlerine daha fazla kulak vermesi gerektiği belirtildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sizden konumunuzdan geri durmamanızı, kendi uzmanlığınızdan da aldığınız otorite ile güçlü bir azınlığa karşı savunma yapmanızı ve uzman görüşlerine önem vermenizi istiyoruz. Sağlık ekibine bağlılığınızı ve uzmanların görüşlerini ön plana çıkarmaya yönelik çabalarınızı talep ediyoruz."

- "İstatistiklerin meclisteki kapalı oturumda açıklanması derde deva olmaz"

Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olan konuların halka şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğinin vurgulandığı mektupta, "Bakanlıkların ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun şeffaf ve açık olmasını istiyoruz. İstatistiklerin meclisteki kapalı oturumda sunulması derde deva olmaz. Halk, Bakanlığın ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun kendileriyle şeffaf bir şekilde ve doğrudan ilgilendiğini hissetmeli." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta ayrıca, ülkedeki sağlık sistemindeki aksaklıkların ve "kapsamlı bir sağlık sisteminin olmamasının" hükümeti Kovid-19 ve çeşitli hastalıklar ile mücadelede zaafa uğrattığına işaret edilerek, "Bu hastalıklarla mücadele için bütüncül bir sistem ve deneyimli sağlık personeli gerekir." denildi.

Mektuba imza atanlar arasında Behzad Demari, Hüseyin Refii, Simin Kazımi, Ümid Zemani gibi ülkenin önde gelen doktorları da bulunuyor.