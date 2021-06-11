İranlı akademisyen Kerimi, Viyana'daki nükleer müzakerelerin Ruhani döneminde sonuçlanacağı görüşünde:

İranlı akademisyen Kerimi, 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçim sonrası oluşacak siyasi ortam ve yeni Tahran yönetiminin uluslararası camia ile ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Viyana'daki müzakerelerin büyük bölümünün tamamlandığını ancak birçok nihai kararın hala verilmediğini belirten Kerimi, "Nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili bir sonuca varılırsa bu hükümet (Ruhani) döneminde hayata geçecektir. Viyana'daki müzakerelerin seçim sonrasına ya da İran'daki yeni hükümet dönemine kalacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
İran lideri Ali Hamaney'in dış siyasetin hükümet ve Dışişleri Bakanlığı tarafından değil üst organlar tarafından belirlendiğini açıklayarak bu noktadaki tartışmalara noktayı koyduğunu hatırlatan Kerimi, "Yeni hükümetin politikası ve tarzı, anlaşmanın hayata geçmesi noktasında etkili olacaktır. Dış siyasetle ilgili kararlar üst organlar tarafından alınıyor ancak hükümet bunun uygulanmasında etkilidir." dedi.
İran'daki dış siyasetin rejim tarafından belirlendiğini ve hükümetlerin değişmesiyle değişmeyeceğini kaydeden Kerimi, 18 Haziran'da seçilecek yeni cumhurbaşkanının, Ruhani'nin izlediği siyasetten farklı bir yol takip etmeyeceğini söyledi.
- "Reisi'nin dış siyaset tecrübesi yok"
Kerimi, Ruhani'nin Batı ile Doğu arasında dengeli bir siyaset izlemeye çalıştığı, ancak muhafazakarların daha çok Doğu blokuna yöneleceği yorumunda bulundu.
Seçimin favorisi olarak gösterilen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin durumuna değinen Kerimi, şunları aktardı:
"İbrahim Reisi'nin dış siyaset tecrübesi yok. Bu nedenle diğer adaylardan Said Celili, Reisi'nin lehine seçimlerden çekilirse dış siyaset ve diplomasi kendisine teslim edilecektir. Reisi, uluslararası anlaşmalara zarar vermek istemeyecektir ve yenisini de yapmaya çalışmayacak. Celili dış siyasette etkili olursa fikir ayrılıkları olabilir."
- "Reisi, Türkiye ve Rusya ile daha fazla yakınlaşmak isteyecektir"
Muhafazakar aday Reisi'nin yaptırımların kaldırılması ve bölgedeki gerginliğin düşürülmesi için çaba göstereceğine dikkati çeken Kerimi, "Reisi, Çin ile yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesini önceleyecek. Türkiye ve Rusya ile daha fazla yakınlaşmak isteyecektir. Azerbaycan ile de faaliyetlerini artırmaya çalışacaktır." diye konuştu.
Muhafazakarların ekonomiyi düzeltmeleri için ülkede meydana gelebilecek gerginlikleri önlemeleri gerektiğine vurgu yapan İranlı uzman, şöyle devam etti:
"Bu süreç Donald Trump dönemiyle mukayese edilemez. Joe Biden yönetimi daha çok Barack Obama yönetimine benziyor. O yüzden nükleer anlaşma da Obama döneminde olduğu gibi uygulanmalıdır. Bankacılık ilişkilerimiz ile ticari faaliyetlerimiz dış siyaset çerçevesinde şekilleniyor. O nedenle gerginliğin bitirilmesi ve ticaretin canlanması için dış siyaset çok önemlidir. Geride kalan yıllarda bunu tecrübe ettik."
Kerimi, İran ile Çin arasında yapılan 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşmasının da hükümetin (Ruhani) değil Hamaney'in bir projesi olduğunu dile getirdi.
İranlı akademisyen, "Seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı veto edilen Ali Laricani Çin dosyasından sorumluydu. Laricani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile iyi anlaştığı için Hamaney tarafından bu projeyle görevlendirildi. Hükümet değişeceği ve muhafazakarların eline geçeceği için Laricani'nin yerine başka birisinin bu konuyla ilgili görevlendirileceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!