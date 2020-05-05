İHA

Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak için bekleyen TIR'ların ülkeye girebilmesi için bakanlıklara yaptığı müracaatların sonuçlandığını ve sorunun ortadan kalktığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre Sayan, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Sağlık, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’na Ağrılılar adına teşekkür etti.

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