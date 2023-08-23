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        Haberler Dünya İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

        İran’da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı

        İran'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 488 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:52 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:52
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        Kum fırtınası vurdu: Yüzlerce kişi hastanede!
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        İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

        Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 488 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 64'ü yatarak tedavi oldu." dedi.

        Bölgede kum fırtınasının bir hafta sürmesinin beklendiğini dile getiren İranlı yetkili başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

        Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #kum fırtınası
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