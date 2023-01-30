İran’da deprem: En az üç kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
İran’ın kuzeybatısında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en az üç kişi hayatını kaybetti. Devlet medyasının aktardığına göre 800’den fazla insan da yaralandı. Deprem, Türkiye de dahil çevre ülkelerde de hissedildi.
İran’da deprem: En az üç kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı/iranda-deprem-en-az-uc-kisi-oldu-yuzlerce-kisi-yaralandi-3560585
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.