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İran’da deprem: En az üç kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

İran’ın kuzeybatısında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en az üç kişi hayatını kaybetti. Devlet medyasının aktardığına göre 800’den fazla insan da yaralandı. Deprem, Türkiye de dahil çevre ülkelerde de hissedildi.

Giriş: 30.01.2023 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
depremReuters

İran’ın kuzeybatısında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en az üç kişi hayatını kaybetti.

Devlet medyasının aktardığına göre 800’den fazla insan da yaralandı.

İçişleri Bakanı, depremin meydana geldiği Batı Azerbaycan eyaletine giderken, arama kurtarma ekiplerinin çok sayıda binanın yıkıldığı Hoy şehrindeki çalışmaları da sürüyor.

haritaBBC

Depremin Türkiye, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan’dan da hissedildiği bildirildi.

İranReuters

Acil durum ekiplerinden bir yetkilinin aktardığına göre, elektrik kesintileri ve kar yağışı çalışmaları olumsuz etkiliyor.

En büyüğü 4.2 büyüklüğünde olmak üzere 40'tan fazla artçı deprem de yaşanırken, yerel halk evlerini terk etti.

ISNA haber ajansı, depremin Cumartesi akşamı saat 22.00 sularında gerçekleştiğini bildirdi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1619401387460141057

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