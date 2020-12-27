İran´ın Hürmüzgan eyaletinde 7 mürettebatlı çıkartma teknesinin alabora olduğu duyuruldu. İran medyası, kaybolan mürettebat üyeleri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İran Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi´nden yapılan açıklamada, "12 Nolu Cankurtaran Gemisi Keşm Adası'ndan bölgeye sevk edilmiş, bölgenin deniz ve hava takibi için Hürmüz Boğazı'nda ilgili görevlilerle gerekli koordinasyon yapılmıştır" denildi.