İran, yumurta ve tavuk ihracatı yasağını kaldırdı

İran, 20.000 çiftlikte yılda 2,1 milyondan fazla tavuk üretmektedir. İhracat yasağı başlamadan önce İran’dan yılda 100 bin ton tavuk eti ihraç ediliyordu.

Ulusal Tavuk Çiftliği Sahipleri Sendikası'na göre, İranlılar yılda yaklaşık 25 kilogram tavuk tüketiyor ve sırasıyla dünyada ve Orta Doğu'da tüketimde yedinci ve ilk sırada yer alıyor.

Yumurta üretimi hakkındaki mevcut en son veriler, Mart 2016-17 mali yılında toplam 940.000 ton yumurta üretildiğini göstermektedir. İran, Tarım bakan yardımcısı Hassan Rokni'ye göre, İran’ın kişi başına düşen yumurta tüketiminin 11.5 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, küresel ortalamadan iki kilogram daha yüksek.

IRAK İTHALATI YASAKLADI TÜRKİYE'DE YUMURTA FİYATLARI UCUZLADI

Irak'ın yumurta ithalatını durdurması nedeniyle iç pazarda ürün fazlalığı sonucu yumurta fiyatları yüzde 50 düştü. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Başkanı İbrahim Afyon, "İki yıl öncesine kadar ihracatımızın neredeyse yüzde 95'ini Irak'a yapıyorduk. Araya başka ülkelerin girmesi ve Irak'ta da üretimin başlamasıyla bizim payımız yüzde 80'e düştü. Aradaki payı Körfez ülkelerine ihracat yaparak kapatıyorduk. Irak'ta iki bölge olmasının bazı handikapları oluyor. Tüketiciler güneyde, tüccarlar ise kuzeyde. Irak'taki yumurta üreticileri arz fazlalığından dolayı zarara uğradıklarını belirtip kapıların kapanmasını istedi. Hükümet de taşlar yerine oturana kadar kapıları yumurta için kapatmayı uygun buldu. İki haftadır Irak pazarına yumurta ihraç edemiyoruz. Sevk yapamadığımız için yumurtalar iç piyasaya sunuldu. Bu yüzden fiyatlarda düşüş oldu." açıklaması yapmıştı