İran, Venezuela'ya sattığı petrolün parasını tahsil ettiğini duyurdu

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Muhammedi, "Venezuela'ya sattığımız benzinin parasını tahsille ilgili bir sorun söz konusu değil. Gönderilen 5 petrol tankerinin parası hazineye yatırıldı." dedi.
İran'ın Venezuela'ya 5 tankerle bir milyon varilin üzerinde benzin ihraç ettiği belirtiliyor.
- Altıncı tanker de Venezuella'ya yaklaştı
Öte yandan Lübnan merkezli televizyon kanalı El-Meyadin'e konuşan İran'ın Caracas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, 6'ncı tankerin de Venezuella'ya yaklaştığını ve söz konusu tankerin gıda maddeleri taşıdığını söyledi.
Diğer taraftan Genç Gazeteciler Kulübü (YJC) ise Gülistan adlı tankerin rafineri ekipmanları taşıdığını öne sürdü.
- ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddia edilmişti
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.
Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.
Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.
ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını belirtmişti.
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