İran ve Rusya'dan Karabağ'daki ateşkes ihlallerine tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı.
Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmede basına açıklamalarda bulunarak, “Geçtiğimiz Cuma günü ve Cumartesi gününün yarısını Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşımız ile burada geçirdik. Putin’in girişimleriyle önemli bir anlaşmaya varıldı” dedi.
"ATEŞKES KURALLARINA UYULMUYOR"
Ermeni mevkidaşına hitaben konuşan Lavrov iki ülke tarafından imzalanan ateşkes mutabakatını işaret ederek, "Ateşkes kurallarına tam olarak uyulmuyor" dedi. Lavrov, “Savunma Bakanları’nın da dahil olduğu Azerbaycanlı mevkidaşımız ve sizinle üçlü formatta yaptığımız anlaşmaların tam olarak uygulanmasının sağlanmasını bekliyoruz” dedi.
Lavrov’un kritik ateşkes anlaşmasından sonra kendilerini savunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, ateşkesin Azerbaycan tarafından bozulduğunu iddia ederek, ateşkes kurallarının takip edilebilmesi için bir gözlem mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi.
İRAN'DAN İHLALLERE TEPKİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden endişe duyduklarını belirterek, sivillerin hedef alınmasını kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasına değindi. Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve iki ülke arasında diplomasinin devam etmesini istediklerini belirtti.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden endişe duyduklarını belirten Hatipzade, “Sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasını ve sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz” dedi.
Azerbaycan ve Ermenistan’ı ateşkese uymaya çağıran Hatipzade, “Her iki ülkenin de uluslararası hukuka bağlı kalmalarını, karşılıklı toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini ve işgal edilen şehirleri boşaltmaya davet ediyoruz” dedi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Ekim Cumartesi günü, Karabağ’da karşılıklı cenazeleri ve esirleri değişmek için ateşkes kararı alınmıştı. Ateşkes kararının yürürlüğe girmesinin ardından Ermenistan ordusu Azerbaycan’nın Gence şehrini hedef almasıyla 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 34 kişi yaralanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!