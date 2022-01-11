İran ve Katar arasında 'nükleer müzakere' görüşmesi

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İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, iki günlük Körfez ziyareti kapsamında Katar'a giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Avusturya'da devam eden nükleer müzakereler ile Afganistan ve Yemen'deki gelişmelerin ele alındığı ve iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Abdullahiyan, Katar ile ekonomik alanda karşılıklı iş birliği alanlarının oluşturulmasının önemine işaret ederken Katar Emiri Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler alanında iki ülke arasındaki iş birliğini genişletmek istediklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüşme gerçekleştirdi. Abdullahiyan, iki günlük Körfez ziyareti kapsamında dün Umman'ı ziyaret etmişti.

NÜKLEER MÜZAKERELER

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, görüşmelere ilişkin, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. İhtilaflı konularla ilgili açık parantezler azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var" ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.