İran ve Gazprom'dan 40 milyar dolarlık anlaşma

HABERTURK.COM / AA

İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.

İran devlet televizyonu, anlaşmanın İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom yetkilileri tarafından başkent Tahran'da imzalandığını duyurdu.

Varılan mutabakatı değerlendiren İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, anlaşmayı 'ülkesinin petrol sektöründeki en büyük yabancı yatırım anlaşması' olarak nitelendirerek, "Ulusal Petrol Şirketi ile Gazprom arasında 40 milyar dolar değerinde yatırımı öngören mutabakat zaptı imzalandı" ifadelerini kullandı.

Hocestemehr, Varılan mutabakat kapsamında Gazprom'un, İran'ın Kuzey Pars ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası yakınlarında bulunan gaz sahalarının geliştirilmesi ve İran'ın LNG projelerinin tamamlanması için on milyarlarca dolar yatırım yapacağını belirtti.

AVRUPA'YA GAZI 'MÜCBİR SEBEP' GÖSTEREREK KESMİŞTİ

Gazprom'un adı, Avrupalı müşterilerine 'mücbir sebep' dolayısı ile gaz tedariki sağlamaması ile gündeme gelmişti.

Reuters'in haberine göre, Rus şirketin elinde olmayan 'olağanüstü' koşullardan dolayı Avrupalı müşterilerine gaz tedariki sağlayamayacağı kaydedilmişti.

Gazprom’un 14 Haziran’dan başlamak üzere en az bir büyük Avrupalı müşterisine 'mücbir sebep' bildiriminde bulunduğu belirtiliyor.