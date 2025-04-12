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        Haberler Dünya İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi | Dış Haberler

        İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi

        İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlanırken taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:41
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        İran ve ABD arasındaki görüşmelerin ilk turu sona erdi
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        İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.

        Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.

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