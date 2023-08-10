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        Haberler Dünya İran ve ABD arasında kritik anlaşma

        İran ve ABD arasında kritik anlaşma

        ABD ve İran'ın anlaşması sonucu İran tarafından gözaltına alınan beş ABD vatandaşı Tahran'daki hapishaneden ev hapsine nakledildi. ABD'nin de buna karşılık birçok İranlı tutukluyu salıvereceği ve İran'ın erişemediği bir kısım fonuna erişim sağlama izni vereceği belirtildi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 10.08.2023 - 20:33
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        İran ve ABD arasında kritik anlaşma
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        İran tarafından gözaltına alınan beş ABD vatandaşı Tahran'daki Evin hapishanesinden ev hapsine, bir otele nakledildi. Sanık ABD'lilerin avukatı, bu gelişmenin ABD'li sanıkların İran'dan ayrılabilmesi için önemli bir umut olduğunu söyledi.

        Avukat Jared Genser, İranlı ABD'liler arasında 51 yaşındaki işadamı Siamak Namazi ve 58 yaşındaki Emad Shargi'nin yanı sıra İngiliz uyruklu 67 yaşındaki çevreci Morad Tahbaz'ın da yer aldığını söyledi. Dördüncü ve beşinci ABD vatandaşının kimliği henüz açıklanmadı.

        Morad Tahbaz
        Morad Tahbaz

        Reuters'a açıklama yapan bir kaynak, beş sanığın İran'dan ayrılması izninin verilmesinin eylül ayını bulabileceğini belirtti. İran'ın bu anlaşmadan hemen kazançlı çıkmayacağını belirten kaynak, ABD'nin bloke koyduğu bir kısım İran'a ait fonların blokesini kaldırabileceğini bildirdi.

        Söz konusu blokenin İran'ın Güney Kore'de bulunan 6 milyar dolarlık fonu olduğu belirtilirken, ABD'li sanıkların İran'dan ayrılmasının ardından fonun aktive edileceği ve birçok İranlı mahkumun da serbest bırakılacağı bildirildi.

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