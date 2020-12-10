AA

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Ankara'da operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre Gölbaşı'nda 12, Altındağ'da 11, Mamak'ta 8, Keçiören'de 5 ve Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde de 5 kişi olmak üzere 34'ü Afganistan, 7'si Özbekistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.