21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisinin yayımladığı ikinci ön inceleme raporunda, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının kısa menzilli TOR-M1 hava savunma sisteminden fırlatılan iki füzeyle vurulduğu belirtildi.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kurulan kaza inceleme komisyonunun çalışmalarına devam ettiği, Ukrayna'dan da uzmanların inceleme ekibinde yer aldığı ifade edildi.
FRANSA VE ABD'DEN TEÇHİZAT İSTENDİ
Raporda ayrıca, uçağın karakutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığı ve karakutuların İran'da analiz edilmesi için Fransa ve ABD'den gerekli teçhizatların istendiği ancak bu talebe henüz olumlu yanıt alınamadığı belirtildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.
Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, ilk olarak uçağın karakutularının Fransa'da analiz edileceğini açıklamıştı. Daha sonra karakutuların Ukrayna'nın talebi üzerine Kiev'e gönderilmesine karar verildiğini duyuran Rızayifer, 19 Ocak'ta ise karakutuların başka ülkeye gönderilmesiyle ilgili karar alınmadığını belirtmişti.
New York Times gazetesi, geçen hafta yolcu uçağının İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteren görüntü yayımlamıştı.
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