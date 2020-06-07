AA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ülkesinin ABD'yle gerçekleştirdiği tutuklu takasında İsviçre'nin aracılık yaptığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, "ABD, vatandaşlarımızdan birkaçını 'yaptırımları deldikleri' bahanesiyle yasa dışı bir şekilde rehin almıştı. (Tutuklu takasında) müzakere işini, İsviçre üstlendi. İran'la ABD arasında doğrudan hiçbir müzakere gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin ABD yöneticilerine güvenmediğini belirten Musevi, Washington yönetimiyle doğrudan müzakereyle ilgili "ABD, tövbe eder, nükleer anlaşmaya döner ve İran halkının yaptırımlardan kaynaklı zararlarını öderse 5+1 ülkeleri arasındaki yerini alır." diye konuştu.

Musevi, ülkenin resmi gazetesi "İran"a önceki günlerde yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ABD'nin eski New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson'ın birkaç ay önce tutuklu takası için görüştüklerini teyit etmişti.

İKİ ÜLKE ARASINDA TUTUKLU TAKASI

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgari, 3 Haziran Çarşamba günü ülkesine dönmüştü.

Ardından 683 gün İran'da cezaevinde kalan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

White'ın serbest bırakılmasıyla, yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiği açıklanmıştı.

ABD'nin eski New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu takası için Zarif ile görüştükleri bilgisini paylaşmıştı.