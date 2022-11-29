İran: Tutuklanan yabancı gazeteciler ABD ile ilişkili

AA

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, DMO Gelen Komutan Yardımcısı Fedevi, başkent Tahran’da katıldığı konferansta ülkede son zamanlarda cereyan eden olaylarda gözaltına alınanlar hakkında açıklamada bulundu.

İran'daki protestolarda gözaltına alınan bazı kişilere değinen Fedevi, “Son isyanlarda bir dizi düşman casus şebekesini tutukladık. Yargının onların durumlarıyla ilgilenmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fedevi, İran’ın "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" iddiasıyla “terör örgütü” ilan ettiği Londra merkezli muhalif medya kuruluşu için çalışanların tutuklanmasına değinerek, “Bu kişiler, yalnızca düşmanın casus servislerinin bir yan kuruluşu olan 'Iran International' ile bağlantılı değil, aynı zamanda ABD’nin istihbarat ve casus servisleriyle de bağlantılıydı.” diye konuştu.

İran 19 Ekim’de "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" iddiasıyla Londra merkezli muhalif medya kuruluşu Iran International kanalını "terör örgütü "ilan etmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyordu. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Fotoğraf: AP