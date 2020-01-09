İran tarafından vurulan ABD üssünün uydu görüntüleri ortaya çıktı!

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İran'ın Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak vurduğu üslerden biri olan Anbar şehrindeki Ayn el Esad askeri üssünün saldırının ardından çekilen uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Planet Labs tarafından alınan uydu görüntülerinde askeri üste bulunan bazı yapıların zarar gördüğü görülüyor. Ancak bu binaların hangi amaçlarla kullanıldığı bilinmiyor.

Dün saldırıların ardından bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, saldırılarda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini açıklayarak tansiyonu düşüren açıklamalar yapmıştı.

Amerikan basınına konuşan bazı ABD'li yetkililer ise İran'ın kasıtlı olarak sadece yapısal zarar verecek bir saldırı yaparak, can kaybının önüne geçmeyi hedeflemiş olabileceğini öne sürmüştü.

İŞTE İRAN TARAFINDAN VURULAN AYN EL ESAD ÜSSÜNÜN UYDU GÖRÜNTÜLERİ