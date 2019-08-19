Kriz yaratan İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından denize açıldı.
Yerel "Gibraltar Chronicle" gazetesinin haberine göre, adı "Grace 1"den "Adrian Darya 1"e çevrilen İran’a ait tanker, Cebelitarık’tan dün yerel saatle 23.30’da Doğu Akdeniz istikametinde ayrıldı.
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, dün Twitter'dan, Cebelitarık'ın 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği tankerin gün içinde denize açılmasının beklendiğini duyurmuştu.
Cebelitarık hükümetinden dün yapılan açıklamada da ABD'nin terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirilmişti.
Açıklamada, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ABD'ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği kaydedilmişti.
İRAN, CEBELİTARIK'A DONANMA GÖNDEREBİLİR
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD'de bir mahkemenin el koyma kararı aldığı petrol tankeri "Adrian Derya"ya eskortluk yapmak için Cebelitarık Boğazı'na donanma filosu gönderebileceklerini duyurdu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Hanzadi, Denizciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına hükmedilen petrol tankerine İran donanmasının eşlik edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Hanzadi, "Adrian Derya'ya eskortluk yapmak için Cebelitarık'a donanma filosu gönderme kararı almadık ancak hükümet bizden böyle bir talepte bulunursa Deniz Kuvvetleri o bölgeye filo gönderme hazırlığına sahiptir." dedi.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Kararın ardından ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.
İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Derya" olarak değiştirmişti.
TANKER KRİZİ
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.
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