Afganistan'a yakıt ihracatını başlatan İran'dan açıklama

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, düzenlenen haftalık basın toplantısında Tahran'ın komşu Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Hatibzade, Afganistanlılar arasındaki barış görüşmelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları Afganistan'da şiddetten kaçınmaya, istikrar ve barışa doğru ilerlemeye ve Afganistan'ın demografik ve etnik yapısını yansıtan şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet kurmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Afganistan'ı ele geçiren Taliban'ı tanıyıp tanımayacağına dair soruya ise Hatibzade, şöyle cevap verdi:

"Şu anda o aşamada değiliz. Afganistan'ın gelecekteki hükûmetine karar vermek için henüz çok erken. Afgan halkının canını, malını ve namusunu korumak, çeşitli Afgan grupları arasında kapsamlı bir diyalog yürütmek ve bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması şu anki önceliğimizdir."

Ayrıca, İran'ın benzin tedarikinde sorunlar yaşayan Lübnan'a gönderdiği petrol tankerlerine ilişkin soru üzerine Hatibzade, Lübnan'ın ihtiyaç duyması halinde bu ülkeye yeni petrol sevkiyatları yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Reuters'ın bugün aktarmış olduğu habere göre, İran, Afganistan'a yakıt ihracatını, Taliban'ın çağrısıyla birkaç gün önce yeniden başlattığı belirtildi.