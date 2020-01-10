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Rızayifer, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, şu ana kadar uçağın füzeyle vurulduğunu ispat edecek hiçbir delil ya da bulguya ulaşmadıklarını belirterek, "Elimizde uçağın vurulmadığına dair ikna edici deliller var, bunları basınla paylaşma ve söylentileri reddetmeye hazırız." dedi.
Dünyadaki hiçbir ülkenin kazanın nedenini bu kadar kısa sürede ortaya çıkaramayacağını savunan Rızayifer, "Yabancı basın, İran'a karşı kampanya başlatmak istiyor." iddiasında bulundu.
Uçağın kara kutularının ABD'ye teslim edilmesi konusuna da değinen Rızayifer, yerel ve uluslararası yasalara göre kara kutuların kazanın yaşandığı ülkede incelenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kazanın meydana geldiği ülke bu konuda karar vericidir. İran'da kara kutuları okuyacak imkana sahibiz, kara kutuların zarar görmesi nedeniyle onu tamir etmek için ihtiyaç duyduğumuz imkanlara da sahibiz. Kara kutuların okunduğu yere ABD'lilerin gelmesiyle ilgili hiçbir problem yok ancak onların gelmek için Senatodan izin alması gerekiyor."
Ukraynalı yetkililerin İran'da bulunduğunu ve Kanada'nın imkanlarından da yararlandıklarını aktaran Rızayifer, "Rusya ve Fransa da teçhizat ve yardım göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Eğer kara kutuları tamir edemezsek daha önce olduğu gibi onları Fransa ya da yeterli imkanlara sahip başka bir ülkeye göndereceğiz." diye konuştu.
İRAN'DAN AÇIKLAMA
İran Hükümet Sözcüsü, Ukrayna uçağının İran füzesi ile vurulduğu şeklindeki iddiaları İran'a karşı yürütülen psikolojik bir savaş olarak niteledi.
İran Dışişleri Bakanlığı, düşen uçakla ilgili sahip oldukları belirtilen bilgileri paylaşması için Kanada'ya çağrı yaptı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.
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