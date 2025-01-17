İran sınırında 3 metrelik kar

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki karakol ve üs bölgelerinin kardan kapanan yollarının açılması için karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

Başkale ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, kırsaldaki birçok mahalle ve mezra yolu ile sınırın sıfır noktasındaki karakol ve üs bölgelerinin de yolunun kapanmasına neden oldu.

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Kırsal mahallelerin yolunun açılmasının ardından, yüksek kesimlerdeki karakol ve üs bölgelerinin yollarının açılması için de çalışma başlatıldı.

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Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede, çalışmalarını 6 iş makinesiyle sürdürüyor.

Hava şartlarına göre gece gündüz sürdürülen çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.