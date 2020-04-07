Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Van'ın Çaldıran ilçesine atlarla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sınırındaki Uzunburun bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, araziye terk edilmiş 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.