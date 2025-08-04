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        Haberler Dünya İran: Savunma gücümüz müzakere konusu değil | Dış Haberler

        İran: Savunma gücümüz müzakere konusu değil

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin savunma gücünün nükleer müzakerelerinde gündeme gelmeyeceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 18:42 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:42
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        İran: Savunma gücümüz müzakere konusu değil
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin savunma gücünün nükleer müzakerelerin konusu olmayacağını söyledi.

        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Tahran'ın Batılı ülkelerle yürüttüğü nükleer müzakerelerde İran'ın savunma yeteneklerinin konu edilip edilmediğine dair soruyu Bekayi, "İran'ın savunma gücü hiçbir müzakerenin konusu olmayacaktır." şeklinde cevapladı.

        Halihazırda İran'da hiçbir uluslararası nükleer denetçinin bulunmadığına işaret eden Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdür Yardımcısı Massimo Aparo'nun Tahran'a yapacağı ziyarete ilişkin ise, "Ziyaret, 10 günden daha kısa bir sürede gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

        İran Meclisinde alınan karar üzerine ülkesinin UAEA ile ilişkilerini askıya aldığını hatırlatan Bekayi, UAEA ile ilişkilerin geleceği hakkındaki kararın söz konusu ziyaretin ardından alınacağını kaydetti.

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