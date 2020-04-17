İran Savunma Bakanı'ndan "ABD savaş gemilerinin taciz edildiğine" ilişkin suçlamaya yanıt

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hatemi, Ordu Günü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen bir tören sırasında ABD Donanması'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat teknelerinin Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz etmesiyle ilgili suçlamalara ilişkin gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Washington'ın tehdit ve yaptırımlarla bölgede sorunlara neden olduğunu ifade eden Hatemi, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Donanması'na bağlı Beşinci Filo'dan önceki gün yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiği ifade edilmişti.

Açıklamada, sürat teknelerinin yapılan uyarılara bir saat sonra yanıt verip bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirilmişti.