İran Savunma Bakanı: İsrail savaşından sonra yeni füzeler ürettik
İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, 12 gün süren İsrail'in saldırılarından sonra "üstün özelliklere sahip" yeni füzeler ürettiklerini belirtti.
Tesnim Haber Ajansına göre, Nasirzade, "Savunma Sanayisi Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, ülkesindeki yeni silah teknolojileri hakkında bilgi verdi.
Nasirzade, "12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik." dedi.
İranlı Bakan, İsrail'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını kaydetti.