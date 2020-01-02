AA

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Ahvaz kentinde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Selami, Irak'taki olaylar üzerinden İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Irak'taki olaylardan İran'ı sorumlu tutan suçlamalarına işaret eden Selami, "ABD, başarısız olduğu her yerde İran'ı suçlu gösteriyor." dedi.

Selami, ABD ile savaş endişelerine ilişkin ise "Ülkeyi bir savaşa doğru götürmüyoruz ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran halkıyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

IRAK'TA ABD-İRAN GERGİNLİĞİ

Irak'ın Kerkük kentindeki koalisyon güçlerine 27 Aralık'ta düzenlenen saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, saldırıdan sorumlu tuttuğu Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, salı günü Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, binaya zarar vermişti.

Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkesinin Bağdat'taki elçilik saldırısıyla bağlantısını reddederek, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.